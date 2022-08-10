Бышовец — о «Химках»: у Писарева и Юрана много общего — оба были прекрасными нападающими

Бывший главный тренер московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал о сходствах бывшего главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана и нового наставника красно-чёрных Николая Писарева.

«У Николая Писарева и Сергея Юрана есть много общего — оба в прошлом были прекрасными нападающими. У Писарева есть опыт работы со сборной России. К тому же у него имеются и человеческие, и профессиональные качества. Вряд ли его требования будут расходиться с теми, которые предъявлял Юран», — сказал Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

В матче 5-го тура РПЛ «Химки» в воскресенье, 14 августа, встретятся с «Ахматом». Сейчас команда с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

