Бышовец — о «Химках»: у Писарева и Юрана много общего — оба были прекрасными нападающими

Бывший главный тренер московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал о сходствах бывшего главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана и нового наставника красно-чёрных Николая Писарева.
«У Николая Писарева и Сергея Юрана есть много общего — оба в прошлом были прекрасными нападающими. У Писарева есть опыт работы со сборной России. К тому же у него имеются и человеческие, и профессиональные качества. Вряд ли его требования будут расходиться с теми, которые предъявлял Юран», — сказал Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.
В матче 5-го тура РПЛ «Химки» в воскресенье, 14 августа, встретятся с «Ахматом». Сейчас команда с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
- 10 августа 2022
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