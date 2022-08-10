Переговоры «Наполи» и «Сассуоло» по трансферу Расподори приостановились

Переговоры «Наполи» и «Сассуоло» по переходу нападающего Джакомо Распадори приостановились. Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в социальных сетях, неаполитанцы ждут ответа на своё предложение в размере € 25 млн + бонусы, которое вряд ли будет принято.



В связи с продажей Джанлуки Скамакки в лондонский «Вест Хэм» за сумму около € 36 млн + € 6 млн бонусами, «Сассуоло» может запросить за Распадори не меньшую сумму. Ранее источники сообщали, что итальянский клуб готов расстаться с игроком по меньшей мере за € 40 млн.



В прошлом сезоне Распадори провёл 36 игр в Серии А. На счету нападающего десять голов и пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в размере € 28 млн.

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