Российский полузащитник Алексей Миранчук прибыл в Турин перед ожидаемым переходом из «Аталанты» в «Торино», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Фото: Сайт Джанлуки Ди Марцио
По данным источника, 25-летний футболист завтра пройдёт медобследование.
Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.
«Торино» возглавляет хорватский специалист Иван Юрич, ранее тренировавший «Верону». В прошлом сезоне «быки» заняли 10-е место в Серии А, «Аталанта» стала восьмой. Ни те, ни другие не сыграют в еврокубках в новом сезоне.
Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Торино» сыграет с клубом «Монца». Действующим чемпионом Италии является «Милан».
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