Билялетдинов объяснил, почему «Ференцварош» Черчесова не смог пройти «Карабах» в ЛЧ

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался по поводу вылета из Лиги чемпионов венгерской команды «Ференцварош», которую возглавляет Станислав Черчесов.
«Вера в «Ференцварош» Черчесова всегда была. Но «Карабах» сильнее их предыдущего соперника. Почему команда Черчесова вылетела? Азербайджанская команда имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов, да и укомплектована более мастеровитыми игроками. В третий раунд квалификации ЛЧ просто так команды не попадают. «Карабах» вряд ли пройдёт далеко дальше, потому что в раунде плей-офф предстоит играть с сильными командами.
Теперь «Ференцварош» переключится на Лигу Европы, но надо бы ещё в групповой этап попасть, где тоже команды — не подарок», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.
- 10 августа 2022
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