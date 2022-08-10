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Аршавин – о Fan ID: считаю, что здесь нужно радикальное решение

Аршавин – о Fan ID: считаю, что здесь нужно радикальное решение
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Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу своих прошлых комментариев о Fan ID.

«Я же сказал тогда, что есть один единственный способ. Пока мое мнение не изменилось, просто знаю о том, на что жалуются люди. Считаю, что здесь нужно какое-то радикальное решение, поэтому мое высказывание было в этом ключе, — сказал Аршавин в интервью изданию Sport24.

Ранее Аршавин заявил, что проблему с паспортом болельщика можно решить только на «Прямой линии с президентом». Этот комментарий вызвал множество дискуссий. В частности, Александр Мостовой сказал, что такие вопросы должен решать не президент, а люди, которые занимаются футболом.

Напомним, закон о паспорте болельщика действует с нынешнего сезона в Российской Премьер-Лиге. Многие фанатские объединения клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей чемпионата.

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