Терюшков: уже месяц-два вели переговоры с Писаревым

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда начались переговоры с новым главным тренером команды Николаем Писаревым.

«Достаточно долгое время вели переговоры с Писаревым. Месяц-два? В этих границах.

Почему не сняли Юрана перед сезоном? Команду же кто-то должен готовить, наверное. Сергей Николаевич — профессионал, согласился нам помочь и подготовиться к сезону. С Писаревым не было договорённости, чтобы он готовил команду. Контактировали с ним ещё перед началом чемпионата, и не только с ним», — сказал Терюшков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Юран возглавил «Химки» в феврале этого года. Писарев входит в тренерский штаб сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин.