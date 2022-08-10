Аршавин поделился комментарием перед ответным матчем ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин дал комментарий перед матчем-реваншем ветеранов «Зенита» и «Спартака».



«Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас… свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают. Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков… Быстрый (Быстров. — Прим. «Чемпионата»), правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать… Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому хотят их нивелировать», – сказал Аршавин в интервью изданию Sport24.



Напомним, первый матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля. Петербургская команда одержала победу со счётом 2:0.

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