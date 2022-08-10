Аршавин поделился комментарием перед ответным матчем ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин дал комментарий перед матчем-реваншем ветеранов «Зенита» и «Спартака».
«Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас… свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают. Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков… Быстрый (Быстров. — Прим. «Чемпионата»), правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать… Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому хотят их нивелировать», – сказал Аршавин в интервью изданию Sport24.
Напомним, первый матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоялся 8 июля. Петербургская команда одержала победу со счётом 2:0.
Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13:
- 11 августа 2022
-
01:14
-
01:13
-
01:05
-
00:55
-
00:40
-
00:32
-
00:31
-
00:26
-
00:24
-
00:22
-
00:18
-
00:10
-
00:06
- 10 августа 2022
-
23:52
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:57
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:42
-
21:33
-
21:32
-
21:10