«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА

Состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 2:0. Встреча проходила в столице Финляндии, городе Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион».
Счёт на 37-й минуте открыл Давид Алаба. Австрийский защитник сливочных отличился после замешательства в штрафной франкфуртцев. Второй мяч на 65-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора на счету нападающего Карима Бензема, в этом эпизоде неудачно сыграл вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с британцем Майклом Оливером. Помогали ему англичане Стюарт Бёрт и Саймон Беннет, резервным судьёй был назначен Донатас Румшас из Литвы.
В выходные «Реал» в 1-м туре чемпионата Испании сыграет с «Альмерией», а «Айнтрахт» во втором туре Бундеслиги — с берлинской «Гертой».
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