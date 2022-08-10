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«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА

«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА
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Состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором мадридский «Реал» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 2:0. Встреча проходила в столице Финляндии, городе Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион».

Счёт на 37-й минуте открыл Давид Алаба. Австрийский защитник сливочных отличился после замешательства в штрафной франкфуртцев. Второй мяч на 65-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора на счету нападающего Карима Бензема, в этом эпизоде неудачно сыграл вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

Суперкубок УЕФА. Финал
10 августа 2022, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Алаба – 37'   2:0 Бензема – 65'

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с британцем Майклом Оливером. Помогали ему англичане Стюарт Бёрт и Саймон Беннет, резервным судьёй был назначен Донатас Румшас из Литвы.

В выходные «Реал» в 1-м туре чемпионата Испании сыграет с «Альмерией», а «Айнтрахт» во втором туре Бундеслиги — с берлинской «Гертой».

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