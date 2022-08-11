«Хайдук» по сумме двух матчей обыграл «Виторию Гимарайнш» в квалификации Лиги конференций

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2022/2023 португальская «Витория Гимарайнш» (Гимарайнш) принимала на своём поле хорватский «Хайдук» (Сплит). Встреча проходила на стадионе «Афонсу Энрикеш» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Тем не менее, по сумме встреч “Хайдук” оказался сильнее — первый матч хорватский клуб выиграл со счётом 3:1.



Единственный мяч в матче был забит уже на 5-й минуте бразильским нападающим Андерсоном Силвой с передачи японского защитника «Витории» Рёта Огавы. На 77-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник хозяев Тьягу Силва.

Напомним, в первом розыгрыше Лиги конференций, состоявшемся в прошлом сезоне, победу одержала «Рома», обыгравшая в финале роттердамский «Фейеноорд».