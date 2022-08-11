Гаджиев: несмотря на вылет от «Карабаха», работа Черчесова в «Ференцвароше» достойная

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал вылет венгерского «Ференцвароша», который возглавляет Станислав Черчесов, в квалификации Лиги чемпионов.

«Даже несмотря на вылет от «Карабаха», работа Черчесова достойная. «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии в прошлом сезоне, да и в Лиге чемпионов неплохо играл. Поражение положительных баллов не прибавляет, но это же не та ситуация, когда «Манчестер Сити» проигрывает команде из 4 дивизиона Англии.

Дошел бы Станислав Саламович до группового этапа Лиги чемпионов с российской командой? Не знаю, навряд ли. В последние годы наши клубы так играли, что в одном сезоне за 20 матчей была всего одна победа на четыре команды», — сказал Гаджиев в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года, выиграл с командой чемпионат Венгрии и кубок страны.