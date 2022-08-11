Карим Бензема выиграл свой первый трофей в качестве основного капитана «Реала»

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема выиграл своей первый трофей в качестве основного капитана мадридского клуба. Этого достижения футболист добился сегодня после матча за Суперкубок УЕФА, в котором его команда была сильнее немецкого «Айнтрахта» – 2:0.

Ранее основным капитаном команды был бразильский защитник Марсело, этим летом покинувший команду по истечению контракта с клубом. В то же время Карим Бензема был вторым капитаном мадридского «Реала».

Матч за Суперкубок УЕФА проходил в столице Финляндии, городе Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Мадридский «Реал» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0 благодаря голам Давида Алабы и Карима Бензема. Следующий матч «Реала» состоится в рамках испанской Примеры: в первом туре «сливочные» сыграют против «Альмерии». Игра состоится 14 августа, начало в 23:00 мск.