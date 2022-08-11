Бензема обошёл Рауля по количеству голов за «Реал»

34-летний форвард мадридского «Реала» Карим Бензема обошёл испанца Рауля, 16 лет выступавшего за сливочных, по количеству голов за клуб, сообщает Football Espana.
Во втором тайме матча за Суперкубок УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом» Бензема забил свой 324 гол за «Реал» — ранее у них с Раулем было по 323 мяча за команду. Теперь француз занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сливочных — на первом месте с большим отрывом португалец Криштиану Роналду, на его счету 451 мяч.
Бензема перешёл в «Реал»из «Лиона» летом 2009 года. Теперь он является капитаном команды, контракт француза с мадридцами подписан до конца июня 2023 года.
Бензема также вернулся в сборную Франции, в которую долгое время не вызывался из-за скандала. За национальную команду у него 37 мячей.
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