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Мадридский «Реал» обошёл «Барселону» по количеству международных титулов

Мадридский «Реал» обошёл «Барселону» по количеству международных титулов
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Мадридский «Реал» обошёл «Барселону» по количеству международных титулов. Теперь у «сливочных» 98 трофеев против 97 у каталонского клуба. Этого достижения «Реал» добился благодаря сегодняшней победе в матче за Суперкубок УЕФА, в котором испанский клуб смог обыграть немецкий «Айнтрахт» со счётом 2:0.

Напомним, ранее «Реал» завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира английский «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный гол за «сливочных» забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

Матч за Суперкубок УЕФА проходил в столице Финляндии, Хельсинки, на стадионе «Олимпиастадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Реал» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:0 благодаря голам Давида Алабы и Карима Бензема. Следующий матч «Реала» состоится в рамках испанской Примеры: в первом туре «сливочные» сыграют против «Альмерии». Игра состоится 14 августа, начало в 23:00 мск.

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