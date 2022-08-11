Каземиро и Дани Карвахаль рассказали о настрое перед новым сезоном
Поделиться
Игроки мадридского «Реала», защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль и полузащитник сборной Бразилии Каземиро, после матча за Суперкубок УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом» поделились ожиданиями от предстоящего сезона.
«Важно начать сезон с победы. Мы знали, что это награда за прошлый год, и мы это заслужили. «Мадрид» всегда является фаворитом, и этот статус заставляет тебя выкладываться на полную. «Реал» живет победами, какими бы они ни были. И титулами», — сказал Каземиро.
«Такое начало сезона доставляет нам много радости. Будет ли он более сложным? Очевидно, что, когда вы добиваетесь успеха, самое сложное — это повторить его. Мы будем идти матч за матчем и мечтать. У нас уже есть один титул — осталось пять», — приводит слова Карвахаля AS.
Новость по темеБензема обошёл Рауля по количеству голов за «Реал»
Комментарии
- 11 августа 2022
-
01:14
-
01:13
-
01:05
-
00:55
-
00:40
-
00:32
-
00:31
-
00:26
-
00:24
-
00:22
-
00:18
-
00:10
-
00:06
- 10 августа 2022
-
23:52
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:57
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:15
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:42
-
21:33
-
21:32
-
21:10
Партнерский контент