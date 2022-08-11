Каземиро и Дани Карвахаль рассказали о настрое перед новым сезоном

Игроки мадридского «Реала», защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль и полузащитник сборной Бразилии Каземиро, после матча за Суперкубок УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом» поделились ожиданиями от предстоящего сезона.

«Важно начать сезон с победы. Мы знали, что это награда за прошлый год, и мы это заслужили. «Мадрид» всегда является фаворитом, и этот статус заставляет тебя выкладываться на полную. «Реал» живет победами, какими бы они ни были. И титулами», — сказал Каземиро.

«Такое начало сезона доставляет нам много радости. Будет ли он более сложным? Очевидно, что, когда вы добиваетесь успеха, самое сложное — это повторить его. Мы будем идти матч за матчем и мечтать. У нас уже есть один титул — осталось пять», — приводит слова Карвахаля AS.