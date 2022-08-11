Аршавин поделился мнением о Клаудиньо и Малкоме

Бывший российский нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о футболистах петербургского клуба Клаудиньо и Малкоме, а также сравнил их с собой.
«Мне больше нравится Клаудиньо. Мне кажется, что он тоньше как игрок. Малком — больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив — Клаудиньо. Думаю, что игра больше зависит от него, чем от Малкома.
Что касается меня, может, это будет жёстко и пафосно, но я такой один, больше подобных игроков не было. Данни был другим, Халк был другим. Я не похож ни на кого, поэтому я — Аршавин. Тот же Кержаков — если бы мы были на кого-то похожи, мы бы не были большими футболистами для этого клуба», – сказал Аршавин в интервью Sport24.
Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13:
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