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Гендиректор «Рубина»: Дзюба уже не в расположении «Рубина». Он давно уехал из Казани

Гендиректор «Рубина»: Дзюба уже не в расположении «Рубина». Он давно уехал из Казани
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился информацией об Артёме Дзюбе. Ранее экс-нападающий «Зенита» и сборной России периодически поддерживал форму в тренировочном процессе казанской команды.

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», – приводит слова Сайманова «РБ Спорт».

Добавим, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча четвёртого тура Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:2) также отвечал на вопрос о Дзюбе, подчеркнув, что на прошедшей неделе форвард с командой не тренировался.

33-летний Артём Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания контракта с «Зенитом» Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов.

«Нефтехимик» — «Рубин». Артёму Дзюбе пора присоединиться к казанцам «Нефтехимик» — «Рубин». Артёму Дзюбе пора присоединиться к казанцам
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