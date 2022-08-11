Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче с «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА. Встреча прошла в Хельсинки (Финлядия) и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.
«Это была непростая игра. Мы забили, а затем хорошо контролировали ситуацию. Всегда в начале сезона нельзя ожидать, что ты будешь в лучшей форме, но мы победили, чтобы начать хороший сезон. Я думаю, что хорошая атмосфера может помочь нам добиться лучших результатов, улучшить игру. Атмосфера хорошая, а победа даёт мотивацию», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Реал» стал победителем Лиги чемпионов. «Айнтрахт», в свою очередь, выиграл Лигу Европы.
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