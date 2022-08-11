Каземиро стал лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, в котором «сливочные» одержали победу над немецким «Айнтрахтом» со счётом 2:0. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.



Сразу по окончании игры в Хельсинки бразилец получил награду как самый полезный игрок матча. Сайт организации отмечает, что «Каземиро продемонстрировал свой лучший футбол и едва не увенчал блестящее выступление голом во втором тайме, но мяч после его удара угодил в каркас ворот».



«Придавал баланс игре «Реала», когда тот атаковал. Неизменно выигрывал мяч на очень важном участке поля, оказывая поддержку центральным защитникам. Стал также автором первой голевой передачи», – приводится цитата одного из технических наблюдателей УЕФА.



Добавим, что в предыдущие годы награды лучшему игроку матча за Суперкубок УЕФА получали Диего Коста (2018, «Атлетико), Садио Мане (2019, «Ливерпуль»), Томас Мюллер (2020, «Бавария») и Жерар Морено (2021, «Вильярреал»).