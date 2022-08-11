Юрий Сёмин высказался о последствиях пребывания Артёма Дзюбы без клуба

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал тот факт, что экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба после истечения контракта с «Зенитом» пока официально не подписал соглашения ни с одним из клубов России или зарубежья.



«Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю. Это знает только Артём. На мой взгляд, ему нужно поскорее найти команду и начать играть, чтобы не растерять форму и умения. Чем позже он начнет играть, тем сложнее будет набирать оптимальные кондиции и вернуться на прежний уровень», – цитирует Сёмина «РБ Спорт».



Дзюба выступал за «Зенит» до конца сезона-2021/22. Всего в составе сине-бело-голубых нападающий провёл 249 матчей и забил 108 голов. Также в его активе 30 мячей в 55 матчах за национальную сборную России. В последнее время 33-летний форвард периодически тренировался с казанским «Рубином», однако генеральный директор клуба Рустем Сайманов сообщил, что Дзюба уже покинул Казань.