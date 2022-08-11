Родриго: цель – играть больше, а не только когда мы уступаем в счёте и должны вернуться

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал победу своей команды над «Айнтрахтом» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА и высказался о своих задачах на новый сезон.
«Это лучший способ начать сезон. После победы в Лиге чемпионов завоевали ещё один международный трофей и очень счастливы. Каждый день мы, молодые игроки, многому учимся в «Реале» у более опытных – они вселяют огромную уверенность. Мои планы на новый сезон? Я знаю, что могу во многом помочь команде. Ставлю цель играть больше – не только когда мы уступаем в счёте и должны вернуться в игру. Очень хочу быть в стартовом составе и много работаю. Если покажу лучшую версию себя, то у меня будут все шансы на это», – приводит слова Родриго As со ссылкой на интервью в прямом эфире Movistar.
Напомним, выходивший на замену Родриго в прошлом сезоне сыграл важную роль в том, что «Реал» дошёл до финала Лиги чемпионов, которую затем выиграл. Он забил важнейший гол при счёте 0:3 в ответном четвертьфинале с «Челси» в Мадриде, а затем на том же «Сантьяго Бернабеу» сделал дубль в компенсированные минуты повторного полуфинала с «Манчестер Сити», переведя противостояние в дополнительное время.
Всего на счету бразильца в сезоне-2021/2022 49 матчей и девять голов за «Реал» во всех турнирах.
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