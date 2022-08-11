Капитан «Айнтрахта» Роде – о матче с «Реалом»: мы ощутили, что нас ждёт в Лиге чемпионов

Полузащитник и капитан франкфуртского «Айнтрахта» Себастьян Роде резюмировал игру за Суперкубок УЕФА с мадридским «Реалом», которая завершилась победой чемпионов Испании со счётом 2:0.



«Сегодня мы ощутили, что нас ждёт в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Сильнейшие команды Европы возлагают на этот турнир большие надежды, полагаясь на индивидуальное мастерство своих игроков. Тут нужно защищаться на пике своих возможностей. В матче с «Реалом» мы действовали дисциплинированно, и были фрагменты, когда нам удавалось удерживать позиции, но против такой команды… Вы видели, ей достаточно момента, чтобы забить», – цитирует Роде официальный сайт УЕФА.



Матч «Реал» – «Айнтрахт» состоялся 10 августа в Хельсинки. Трофей мадридцам принесли голы Давида Алабы и Карима Бензема. Лучшим игроком встречи был признан полузащитник Каземиро.