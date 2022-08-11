Президент «Урала» попросил журналистов не звонить ему с вопросами о главном тренере

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что в ближайшее время клуб назначит наставником команды Спартака Гогниева.



«Что касается нового тренера, нашу команду к следующей игре готовит Евгений Аверьянов. Дальше будет видно. Стоп! Больше ни с кем разваривал. Есть масса тренеров, которые появляются в СМИ, со многими мы ведем переговоры, общаемся. Но решения пока не принято. Хочу обратиться к другим журналистам: не звоните мне больше по этим вопросам, пожалуйста!», – приводит слова Иванова «РБ Спорт».



Напомним, 8 августа уральский клуб объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера. Решение расстаться с ним было принято в связи с неудачным стартом «Урала» в новом сезоне. Команда потерпела четыре поражения – от ЦСКА (0:2), «Оренбурга» (0:3), «Краснодара» (1:3) и «Спартака» (0:2).

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