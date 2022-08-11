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Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что «Урал» предложил контракт Дзагоеву

Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что «Урал» предложил контракт Дзагоеву
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал появившиеся в СМИ новости о том, что клуб стремился подписать экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева и предлагал ему контракт, но стороны не сошлись в деталях.

«Хватит звонить мне по этим темам. Если бы что-то было, вы бы знали. Мы не делали ему предложение, это неправда», – цитирует Иванова «РБ Спорт».

Напомним, Дзагоев с конца 2007 года играл за московский ЦСКА. Всего за первую команду армейцев Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В активе полузащитника также 59 игр в составе национальной сборной России.

В июле 32-летний Дзагоев, пребывающий в статусе свободного агента, рассказал об интересе нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Футболист отметил, что эти варианты ему интересны и он ведёт соответствующие переговоры.

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