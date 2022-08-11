Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что «Урал» предложил контракт Дзагоеву

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал появившиеся в СМИ новости о том, что клуб стремился подписать экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева и предлагал ему контракт, но стороны не сошлись в деталях.
«Хватит звонить мне по этим темам. Если бы что-то было, вы бы знали. Мы не делали ему предложение, это неправда», – цитирует Иванова «РБ Спорт».
Напомним, Дзагоев с конца 2007 года играл за московский ЦСКА. Всего за первую команду армейцев Алан провёл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В активе полузащитника также 59 игр в составе национальной сборной России.
В июле 32-летний Дзагоев, пребывающий в статусе свободного агента, рассказал об интересе нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Футболист отметил, что эти варианты ему интересны и он ведёт соответствующие переговоры.
- 11 августа 2022
-
04:18
-
03:49
-
03:15
-
03:00
-
02:57
-
02:33
-
02:23
-
02:10
-
01:51
-
01:34
-
01:24
-
01:14
-
01:13
-
01:05
-
00:55
-
00:40
-
00:32
-
00:31
-
00:26
-
00:24
-
00:22
-
00:18
-
00:10
-
00:06
- 10 августа 2022
-
23:52
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:57