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Кевин Трапп: мы выглядели солидно в матче за Суперкубок УЕФА

Кевин Трапп: мы выглядели солидно в матче за Суперкубок УЕФА
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Немецкий голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился эмоциями после матча за Суперкубок УЕФА. Мадридский клуб одолел соперников со счётом 2:0.

«Это было эмоциональное приключение — можно было заметить по реакции болельщиков после игры. Мы проиграли, но видите, как они горды. Конечно же, нам хотелось победить, отыскать один-два голевых момента, особенно в первом тайме. Мы уступили победителям Лиги чемпионов, но, если целостно взглянуть, думаю, сегодня мы выглядели солидно», — приводит слова Траппа пресс-служба УЕФА.

«Реал» владел мячом 57% игрового времени и нанёс 13 ударов, в то время как немецкая команда угрожала воротам Куртуа шесть раз. У мадридцев шесть попаданий в створ, у франкфуртцев – три. Подопечные Карло Анчелотти подали три угловых против одного у соперника, а также один раз пробили в каркас ворот. В оборонительной фазе «Реал» отобрал мяч 18 раз, игроки «Айнтрахта» – 13.

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