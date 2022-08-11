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Давид Алаба достиг уникального достижения в матче за Суперкубок УЕФА

Давид Алаба достиг уникального достижения в матче за Суперкубок УЕФА
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Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба достиг уникального достижения в матче за Суперкубок УЕФА.

«Реал» вчера, 10 августа, провёл матч с «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА. Встреча прошла в Хельсинки (Финлядия) и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

Один из голов забил Алаба. Таким образом, он первый австриец в истории турнира, которому удалось забить в течение матча.

«Реал» владел мячом 57% игрового времени и нанёс 13 ударов, в то время как немецкая команда угрожала воротам Куртуа шесть раз. У мадридцев шесть попаданий в створ, у франкфуртцев – три. Подопечные Карло Анчелотти подали три угловых против одного у соперника, а также один раз пробили в каркас ворот. В оборонительной фазе «Реал» отобрал мяч 18 раз, игроки «Айнтрахта» – 13.

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