Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба достиг уникального достижения в матче за Суперкубок УЕФА.



«Реал» вчера, 10 августа, провёл матч с «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА. Встреча прошла в Хельсинки (Финлядия) и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.



Один из голов забил Алаба. Таким образом, он первый австриец в истории турнира, которому удалось забить в течение матча.



«Реал» владел мячом 57% игрового времени и нанёс 13 ударов, в то время как немецкая команда угрожала воротам Куртуа шесть раз. У мадридцев шесть попаданий в створ, у франкфуртцев – три. Подопечные Карло Анчелотти подали три угловых против одного у соперника, а также один раз пробили в каркас ворот. В оборонительной фазе «Реал» отобрал мяч 18 раз, игроки «Айнтрахта» – 13.

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