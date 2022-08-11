Экс-форвард ЦСКА Жо нашёл себе новый клуб

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо нашёл себе новый клуб, сообщает пресс-служба команды.



Бразилец перешёл в местную «Сеару», которая занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.



Жо является воспитанником «Коринтианса». За клуб он выступал с 2003 по 2005 год и в 2017 году. В составе «Коринтианса» форвард тогда принял участие в 39 матчах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Прошлым его клубом был вновь «Коринтианс», откуда он и перешёл в «Сеару».



Российским болельщикам футбола Жо известен выступлениями за ЦСКА с 2006 по 2008 год. С армейцами он становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Жо выступал также за «Манчестер Сити» и другие клубы. Он – бывший игрок сборной Бразилии.