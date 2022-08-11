«ПСЖ» хочет избавиться от Мауро Икарди в самое ближайшее время

«Пари Сен-Жермен» хочет избавиться от аргентинского нападающего Мауро Икарди в самое ближайшее время, сообщает L'Equipe.



По информации французского издания, у клуба и игрока отношения совсем испортились. Теперь в «ПСЖ» ещё более усиленно хотят расстаться с аргентинцем.



Ранее сообщалось, что переход игрока в итальянскую «Монцу» возможен только на условиях аренды, а также в случае, если «ПСЖ» будет готов выплачивать большую часть зарплаты Икарди.



Напомним, в сезоне-2021/2022 «Монца» заняла четвёртое место в итальянской Серии Б, после чего сумела победить в плей-офф за право играть в высшем дивизионе.



Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 22 млн.