«ПСЖ» хочет избавиться от Мауро Икарди в самое ближайшее время
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«Пари Сен-Жермен» хочет избавиться от аргентинского нападающего Мауро Икарди в самое ближайшее время, сообщает L'Equipe.
По информации французского издания, у клуба и игрока отношения совсем испортились. Теперь в «ПСЖ» ещё более усиленно хотят расстаться с аргентинцем.
Ранее сообщалось, что переход игрока в итальянскую «Монцу» возможен только на условиях аренды, а также в случае, если «ПСЖ» будет готов выплачивать большую часть зарплаты Икарди.
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Монца» заняла четвёртое место в итальянской Серии Б, после чего сумела победить в плей-офф за право играть в высшем дивизионе.
Контракт Икарди с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 22 млн.
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