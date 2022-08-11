«Реал» завоевал Суперкубок УЕФА, Медведев проиграл Кирьосу. Главное к утру

Мадридский «Реал» стал победителем Суперкубка УЕФА, российский теннисист Даниил Медведев проиграл Нику Кирьосу из Австралии, Томас Бах по-прежнему против спортсменов из России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА.

2. Первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл Нику Кирьосу на старте «Мастерса» в Монреале.

3. Президент МОК Томас Бах: мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских спортсменов.

4. Алексей Миранчук прибыл в Турин.

5. The Athletic: Овечкин сдал позиции, Кузнецов больше не стоит своих денег.

6. Рублёв проиграл Эвансу и завершил участие в турнире в Монреале.

7. Экс-директор «Чертаново» Ларин: Зиньковский всем доволен в «Спартаке» и не унывает.

8. Адвокат по военным делам рассказал, что может ждать Воробьёва, признавшегося в даче взятки.

9. Бензема обошёл Роналду по количеству международных трофеев, Месси вылетел из топ-10.

10. Кучеров — лучший из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков, Овечкин — вне топ-3.