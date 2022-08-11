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Коул похвалил Анчелотти за матч Суперкубка УЕФА

Коул похвалил Анчелотти за матч Суперкубка УЕФА
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Бывший защитник сборной Англии Джо Коул похвалил главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти за игру его команды в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Хельсинки (Финлядия) и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

«Реал» со своим колоссальным опытом превосходно проводит такие матчи. Карло всегда удаётся находить верный баланс в своих командах», – приводит слова Коула пресс-служба УЕФА.

Счёт на 37-й минуте открыл Давид Алаба. Австрийский защитник сливочных отличился после замешательства в штрафной франкфуртцев. Второй мяч на 65-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора на счету нападающего Карима Бензема, в этом эпизоде неудачно сыграл вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

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