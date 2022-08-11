Странная и комичная симуляция футболиста из Малайзии. Видео

В социальных сетях разлетелся и стал вирусным видеоролик с футбольного матча в Малайзии.

Игрок одной из местных команд сначала прыгал и танцевал перед трибуной, делая это ещё и демонстративно перед лицом соперника. Оппонент не выдержал этого перформанса и легонько толкнул танцевавшего игрока. Футболист сокрушительно рухнул на поле и стал кататься по газону, изображая адскую боль.

Игрок малайзийской команды симулирует после толчка соперника

Футболисты в красной форме попытались поднять с газона корчившегося от боли соперника, но тот настойчиво продолжал лежать. Всё дело в том, что его команда минимально выигрывала в концовке матча. Игрок решил устроить спектакль, чтобы спровоцировать соперника и потянуть время. Получилось нелепо и комично.