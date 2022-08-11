Юран: мне предложили расторгнуть контракт, я сказал — окей
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как проходили переговоры о расторжении контракта с подмосковным клубом.
«У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально 10 минут. Мне предложили расторгнуть контракт.
Знаете, я такой человек, который не задаёт вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что всё будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же — выполнят всё, что прописано в наших договорах. Я сказал — ОК. На этом и разошлись», — цитирует Юрана «Спорт-экспресс».
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