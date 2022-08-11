Игнатов рассказал, что изменилось в «Спартаке» при Абаскале

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, что изменилось в московском клубе после прихода нового главного тренера Гильермо Абаскаля. По его словам, испанец привнёс свежие идеи в игру команды, а также детализировал разбор соперников перед матчами.

«Абаскаль — классный тренер, мы хорошо понимаем друг друга. У Гильермо очень качественные и продуктивные тренировки. Он привнёс свежие идеи — лично я учусь у него многим вещам. Это круто! Ещё бросается в глаза то, насколько детально мы разбираем каждого нового соперника.

При Абаскале «Спартак» начал играть с «ромбом» в центре? Я поиграл на многих позициях, поэтому мне неважно, где именно выходить. Тем более тренер замечательно всё объясняет. Например, в матче с «Уралом» я успел поиграть и на фланге, и в центре. Схема у нас гибридная, всё время меняется. Это хорошо и интересно. Мне очень комфортно.

Пониманию ли я требования Гильермо? Думаю, да. Но совершенству нет предела. Нужно работать дальше, чтобы не останавливаться в прогрессе. Базовые вещи уже закрепились в головах. С каждым днём понимаем Абаскаля всё лучше и лучше. Ещё есть много нюансов, над которыми стоит поработать. Надеюсь, мы будем и дальше прибавлять вместе с тренером», — приводит слова Игнатова «Спорт-экспресс».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Сейчас красно-белые возглавляют турнирную таблицу РПЛ наравне с ЦСКА – обе команды набрали по 10 очков за четыре тура.