«Предатели России не нужны, пусть валят». Пейчинович — об отъезде легионеров из РПЛ

Сербский экс-футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович жёстко раскритиковал легионеров, покинувших клубы Российской Премьер-Лиги на фоне политической ситуации в мире.

«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?

Это полный ######. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.

Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за запад, либо за восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.

Россия — самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни. А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Напомним, в марте 2022 года ФИФА в связи с ситуацией в мире разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2021/2022 в одиночном порядке без применения санкций. После 30 июня каждый из футболистов должен был вернуться в расположение команды, однако ФИФА продлила это правило до 2023 года.