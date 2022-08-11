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«Предатели России не нужны, пусть валят». Пейчинович — об отъезде легионеров из РПЛ

«Предатели России не нужны, пусть валят». Пейчинович — об отъезде легионеров из РПЛ
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Сербский экс-футболист «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович жёстко раскритиковал легионеров, покинувших клубы Российской Премьер-Лиги на фоне политической ситуации в мире.

«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?

Это полный ######. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.

Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за запад, либо за восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.

Россия — самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни. А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Напомним, в марте 2022 года ФИФА в связи с ситуацией в мире разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ до конца сезона-2021/2022 в одиночном порядке без применения санкций. После 30 июня каждый из футболистов должен был вернуться в расположение команды, однако ФИФА продлила это правило до 2023 года.

Кто из легионеров жёстче всех «кинул» российские клубы на деньги. Таких всего четверо Кто из легионеров жёстче всех «кинул» российские клубы на деньги. Таких всего четверо
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