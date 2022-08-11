Президент «Баварии» отреагировал на слухи об интересе мюнхенцев к Гарри Кейну

Президент «Баварии» Герберт Хайнер отреагировал на слухи об интересе к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.



«Сейчас у «Баварии» отличная команда. Средний возраст наших игроков – 25-26 лет. У многих игроков долгосрочные соглашения, все на месте. Мы можем спокойно планировать следующие шаги по усилению состава. Обсуждалось ли имя Кейна? Нет. Но мы будем продолжать следить за рынком в целом, без какого-либо давления. Наша атака оснащена высококлассно», — цитирует Хайнера Bayern & Germany в своих социальных сетях.



Гарри Кейн выступает за лондонский «Тоттенхэм» с 2011 года. Контрактное соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 90 млн.

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