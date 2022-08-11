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Гендиректор «Црвены Звезды»: всегда готовы играть с клубами из России. Мы же братья

Гендиректор «Црвены Звезды»: всегда готовы играть с клубами из России. Мы же братья
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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил о готовности проводить матчи с российскими клубами вопреки политической обстановке. Напомним, летом сербский клуб уже провёл одну товарищескую игру с «Зенитом». Встреча состоялась в Сочи и завершилась победой российской команды со счётом 2:1.

«Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья.

Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм. Прошлый матч был совсем недавно, всё прошло замечательно. Возможно, сыграем с «Зенитом» в ноябре во время чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Терзича Sport24.

Напомним, УЕФА отстранил российские команды от международных турниров из-за ситуации на Украине.

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