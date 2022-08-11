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Чудо-гол 12-летнего футболиста из Бразилии. Видео

Чудо-гол 12-летнего футболиста из Бразилии. Видео
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Видео с красивыми футбольными моментами из Латинской Америки продолжают становиться вирусными. На этот раз по соцсетям разлетелся чудо-гол 12-летнего футболиста из Бразилии.

В матче детской лиги штата Минас-Жерайс один из юных игроков показал высочайший класс дриблинга. Парнишка принял мяч и начал чеканить его, постепенно продвигаясь к воротам. На пути он перекинул троих соперников, а закончился этот невероятный сольный проход мощным ударом в ближнюю девятку.

Фантастический гол 12-летнего бразильского футболиста:

Напомним, за последние сутки также стало вирусным видео с нелепой симуляцией игрока из Малайзии. От лёгкого толчка футболист катался по полю, сделав около 10 переворотов, и вопил якобы от боли.

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