Гаврилов: «Спартак» расторг контракт с Хендриксом? А кто это?

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на то, что полузащитник Йоррит Хендрикс расторг контракт с клубом.



«А кто такой Хендрикс? Я его даже не помню. Принёс ли какую он пользу команде или нет, это пусть решает руководство: посмотрит, сколько матчей он сыграл, сколько голов, сколько передач сделал. Меня это не волнует, это не моя проблема», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Хендрикс выступал за красно-белых с января 2021 года. Хавбек провёл за них 22 игры, в которых заработал три жёлтых карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн.



«Спартак» после стартовых четырёх туров РПЛ с 10 очками находится в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата, занимая в ней второе место. Следующим соперником красно-белых будет «Сочи». Матч москвичей с южанами состоится 14 августа.

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