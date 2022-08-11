Хендрикс прокомментировал свой переход в «Фортуну» из Дюссельдорфа

Бывший полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс прокомментировал подписание контракта с «Фортуной» из Дюссельдорфа. Футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Я много общался с представителями «Фортуны» и был очень заинтересован в этом трансфере с самого начала. Мне 27 лет – это хороший возраст для футболиста. Поэтому сейчас я хотел бы получать много игрового времени в составе великого клуба. В Дюссельдорфе у меня есть шанс сделать это. Я уже знаю город и был на стадионе, где во время матча царила великолепная атмосфера. С нетерпением жду своей первой домашней игры», — приводит слова Хендрикса официальный сайт «Фортуны».

Хендрикс выступал за красно-белых с января 2021 года. Хавбек провёл за команду 22 игры, в которых заработал три жёлтых карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн. Вторую половину сезона-2021/2022 Йоррит на правах аренды выступал за «Фейеноорд».