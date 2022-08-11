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Мостовой — о Хендриксе: вообще ничем не запомнился. Я даже не понял, кто это

Мостовой — о Хендриксе: вообще ничем не запомнился. Я даже не понял, кто это
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на то, что полузащитник Йоррит Хендрикс расторг контракт со «Спартаком».

«Вообще ничем не запомнился Хендрикс. Я даже не понял, кто это. Не было времени, чтобы понять — он играл мало. Задашь кому-то этот вопрос, и скажут: а кто это? Не дали нам его запомнить.

Можно ли считать провальным трансфером? Провальным трансфером нельзя назвать. Провальный трансфер — это Тиль, или кто-то ещё, кого купили за большие деньги. Здесь же брали не за большие», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хендрикс выступал за красно-белых с января 2021 года. Хавбек провёл за них 22 игры, в которых заработал три жёлтых карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн.

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