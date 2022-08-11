«Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро Рошей

«Спартак» и нападающий Педро Роша достигли соглашения о расторжении трудового договора.

27-летний бразилец покидает клуб в статусе свободного агента.

«Желаем Педро успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба красно-белых.

Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Всего он провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2019 года футболист на правах аренды выступал за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».

«Спартак» после стартовых четырёх туров РПЛ с 10 очками находится в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата, занимая в ней второе место. Следующим соперником красно-белых будет «Сочи». Матч москвичей с южанами состоится 14 августа.