«Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро Рошей
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«Спартак» и нападающий Педро Роша достигли соглашения о расторжении трудового договора.
27-летний бразилец покидает клуб в статусе свободного агента.
«Желаем Педро успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба красно-белых.
Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Всего он провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2019 года футболист на правах аренды выступал за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».
«Спартак» после стартовых четырёх туров РПЛ с 10 очками находится в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата, занимая в ней второе место. Следующим соперником красно-белых будет «Сочи». Матч москвичей с южанами состоится 14 августа.
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