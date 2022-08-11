Источник: клубы РПЛ выбрали «Яндекс» и BetBoom партнёрами Кубка России

Клубы Российской Премьер-Лиги на общем совещании лиги проголосовали за партнёров Кубка России по футболу. Был сделан выбор по основному медиапартнёру и титульному спонсору.

Как информирует «РБ Спорт», большинством было выбрано партнёрство Кубка России с «Яндексом» и BetBoom — за этот дуэт проголосовали 10 клубов. Остальные шесть клубов отдали свои голоса «Матч ТВ» и «Фонбет».

Отмечается, что окончательное решение будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Кубка России в сезона-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».