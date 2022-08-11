Сумасшедший гол с 35 метров футболистки сборной Коста-Рики U20. Видео

В эти дни проходит женский чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд до 20 лет. Сборная Австралии переиграла национальную команду Коста-Рики со счётом 3:1.
На 19-й минуте сборная Коста-Рики получила право на штрафной с 35 метров. К мячу подошла 19-летняя Александра Пинелл, которая неожиданно приняла решение ударить по чужим воротам. Она запустила мяч по сумасшедшей траектории практически с центра поля, а вратарь национальной команды Австралии немного вышла из створа, что помешало ей дотянуться до снаряда.
Права на видео принадлежат FIFA. Просмотреть видео можно на YouTube-канале SBS Sport.
Правда, сборную Австралии этот пропущенный мяч не сломил. Девушки перевернули ситуацию на поле, смогли сначала отыграться, а затем и добыть победу.
- 11 августа 2022
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