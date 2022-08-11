Баженов прокомментировал решение «Спартака» расторгнуть контракты с Рошей и Хендриксом

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение московского клуба расторгнуть контракты с нападающим Педро Рошей и полузащитником Йорритом Хендриксом.
«Йоррит Хендрикс особо ничем и не запомнился, у него неплохая левая нога. Бывают разные трансферы. Покупали, чтобы футболист успешно играл, но так часто бывает, что получается всё наоборот. Не все футболисты раскрываются в новом клубе. Нужно находить тех, которые подойдут команде не только футбольными качествами. Вполне возможно, что у Педро и Хендрикса были какие-то проблемы с адаптацией или с чем-то ещё», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.
Напомним, сегодня, 11 августа, «Спартак» объявил о решении расторгнуть контракты с нападающим Педро Рошей и полузащитником Йорритом Хендриксом.
- 11 августа 2022
-
15:03
-
14:57
-
14:42
-
14:28
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:36
-
13:24
-
13:00
-
12:47
-
12:44
-
12:32
-
12:06
-
12:03
-
11:36
-
11:34
-
11:21
-
10:58
-
10:54
-
10:43
-
10:30
-
10:12
-
10:01
-
09:53
-
09:45
-
09:30
-
09:03
-
08:59
-
08:49
-
08:30
-
08:24
-
08:06