Баженов прокомментировал решение «Спартака» расторгнуть контракты с Рошей и Хендриксом

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение московского клуба расторгнуть контракты с нападающим Педро Рошей и полузащитником Йорритом Хендриксом.



«Йоррит Хендрикс особо ничем и не запомнился, у него неплохая левая нога. Бывают разные трансферы. Покупали, чтобы футболист успешно играл, но так часто бывает, что получается всё наоборот. Не все футболисты раскрываются в новом клубе. Нужно находить тех, которые подойдут команде не только футбольными качествами. Вполне возможно, что у Педро и Хендрикса были какие-то проблемы с адаптацией или с чем-то ещё», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Напомним, сегодня, 11 августа, «Спартак» объявил о решении расторгнуть контракты с нападающим Педро Рошей и полузащитником Йорритом Хендриксом.