Клубы РПЛ проголосовали за нового медиапартнёра Кубка России

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев подтвердил информацию о том, что клубы лиги проголосовали за новых партнёров Кубка России по футболу.

«Большинством голосов клубы РПЛ приняли решение выбрать модель коммерческого партнёрства, предложенную компанией «Яндекс» и одной из букмекерских компаний. Основными факторами выбора стали стремления клубов к изменениям, новым площадкам вещания и завоеванию новой аудитории», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что большинством было выбрано партнёрство Кубка России с «Яндексом» и BetBoom — за этот дуэт проголосовали 10 клубов. Остальные шесть клубов отдали свои голоса «Матч ТВ» и «Фонбет».