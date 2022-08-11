Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент перешёл в «Торино» на правах аренды.
«Миранчук подписал контракт с «Торино». Сделка по аренде завершена», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.
«Торино» возглавляет хорватский специалист Иван Юрич, ранее тренировавший «Верону». В прошлом сезоне «быки» заняли 10-е место в Серии А, «Аталанта» стала восьмой. Ни те, ни другие не сыграют в еврокубках в новом сезоне.
Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Торино» сыграет с клубом «Монца». Действующим чемпионом Италии является «Милан».
- 11 августа 2022
-
15:03
-
14:57
-
14:42
-
14:28
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:36
-
13:24
-
13:00
-
12:47
-
12:44
-
12:32
-
12:06
-
12:03
-
11:36
-
11:34
-
11:21
-
10:58
-
10:54
-
10:43
-
10:30
-
10:12
-
10:01
-
09:53
-
09:45
-
09:30
-
09:03
-
08:59
-
08:49
-
08:30
-
08:24
-
08:06