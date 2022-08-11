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Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды

Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды
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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщил, что его клиент перешёл в «Торино» на правах аренды.

«Миранчук подписал контракт с «Торино». Сделка по аренде завершена», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

«Торино» возглавляет хорватский специалист Иван Юрич, ранее тренировавший «Верону». В прошлом сезоне «быки» заняли 10-е место в Серии А, «Аталанта» стала восьмой. Ни те, ни другие не сыграют в еврокубках в новом сезоне.

Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Торино» сыграет с клубом «Монца». Действующим чемпионом Италии является «Милан».

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