«Рубин» объявил о подписании экс-футболиста «Аталанты» и «Удинезе»

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о подписании бывшего защитника «Аталанты» и «Удинезе» Али Аднана Казима.

28-летний иракский футболист присоединился к «Рубину» на правах свободного агента, подписав контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Али Аднан Казим может выступать на позиции левого защитника и полузащитника. Ранее футболист играл за такие клубы, как «Удинезе», «Аталанта» (оба – Италия), «Ванкувер» (МЛС), «Ризеспор» (Турция), «Вайле» (Дания), а также клубы из Ирака и национальную сборную Ирака. В составе сборной Ирака сыграл 83 матча и отметился пятью забитыми мячами.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.