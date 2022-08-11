«Рубин» объявил о подписании экс-футболиста «Аталанты» и «Удинезе»
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Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о подписании бывшего защитника «Аталанты» и «Удинезе» Али Аднана Казима.
28-летний иракский футболист присоединился к «Рубину» на правах свободного агента, подписав контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон.
Али Аднан Казим может выступать на позиции левого защитника и полузащитника. Ранее футболист играл за такие клубы, как «Удинезе», «Аталанта» (оба – Италия), «Ванкувер» (МЛС), «Ризеспор» (Турция), «Вайле» (Дания), а также клубы из Ирака и национальную сборную Ирака. В составе сборной Ирака сыграл 83 матча и отметился пятью забитыми мячами.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.
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