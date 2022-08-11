Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр рассказал о состоянии травмированных

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о состоянии травмированных футболистов клуба. Он сообщил предварительные сроки, в которые можно ждать возвращения игроков в общую группу.



«У нас двое ребят, у которых длительные травмы: Фассон и Жемалетдинов. Ненахову потребуется неделя для восстановления. Что касается Марадишвили и Куликова, то надеемся, что быстро восстановятся и помогут команде», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.



Напомним, два последних матча в чемпионате России «Локомотив» проиграл разгромно – «Краснодару» (0:3) и «Зениту» (0:5). Железнодорожники набрали всего два очка в четырёх турах и занимают 13-е место в турнирной таблице.

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