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Главный тренер «Локо» Циннбауэр рассказал о беседе с Бариновым после удаления с «Зенитом»

Главный тренер «Локо» Циннбауэр рассказал о беседе с Бариновым после удаления с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о беседе с полузащитником Дмитрием Бариновым после удаления в матче с «Зенитом» (0:5).

«Разговор с Бариновым состоялся. Он полностью понимает, что он сделал. Команде тоже был передан дальнейший месседж, игрокам было объяснено, чтобы в дальнейшем таких ситуаций избегали. На примере Баринова мы показали, какой вред команде могут нанести такие ситуации. Что касается штрафов, то не хотел бы выносить на публичное пространство», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Напомним, два последних матча в чемпионате России «Локомотив» проиграл разгромно – «Краснодару» (0:3) и «Зениту» (0:5). Железнодорожники набрали всего два очка в четырёх турах и занимают 13-е место в турнирной таблице.

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