Егор Пруцев перешёл в «Црвену Звезду»
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Вингер «Сочи» Егор Пруцев перешёл в «Црвену Звезду», сообщает пресс-служба сербского клуба. Контракт футболиста с новой командой рассчитан на четыре сезона. В составе команды из Белграда Пруцев будет выступать под 29-м номером. Ранее о предстоящем трансфере футболиста в «Црвену Звезду» сообщал «Чемпионат».
19-летний Пруцев — младший брат хавбека московского «Спартака» Данила Пруцева (22). Егор перешёл в «Сочи» в 2019 году и с тех пор дважды отправлялся в аренды — в «Текстильщик» и «Нефтехимик». За сочинскую команду Пруцев вышел на поле в одной игре на 12 минут. В 44 играх за «Сочи-2» Пруцев-младший забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
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