КДК РФС признал правильным решение удалить вратаря Одоевского в матче «Ахмат» — «Зенит»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решениях комитета по итогам нескольких матчей четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.

«Урал» — «Спартак»: за использование зрителями ненормативной лексики «Спартак» оштрафован на 30 тыс. рублей.



«Ахмат» — «Зенит»: «Ахмат» оштрафован на 20 тыс. рублей за осуществление поддержки команды посредством аудиосистемы. Рассмотрели обращение «Зенита» по удалению вратаря Одоевского. Красная карточка показана верно, это был фол последней надежды.



«Сочи» — «Пари НН»: Галактионов оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.