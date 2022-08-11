КДК РФС признал правильным решение удалить вратаря Одоевского в матче «Ахмат» — «Зенит»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решениях комитета по итогам нескольких матчей четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.
«Урал» — «Спартак»: за использование зрителями ненормативной лексики «Спартак» оштрафован на 30 тыс. рублей.
«Ахмат» — «Зенит»: «Ахмат» оштрафован на 20 тыс. рублей за осуществление поддержки команды посредством аудиосистемы. Рассмотрели обращение «Зенита» по удалению вратаря Одоевского. Красная карточка показана верно, это был фол последней надежды.
«Сочи» — «Пари НН»: Галактионов оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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